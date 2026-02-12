Трамп взорвал доверие: как США теряют авторитет среди ключевых союзников

Соединенные штаты Америки / © Associated Press

Пока мировые лидеры съезжаются в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, опрос показывает, что действия администрации Дональда Трампа подрывают доверие европейских союзников. Многие традиционно лояльные страны начинают считать США ненадежным партнером, что ставит под сомнение стабильность глобального порядка.

Об этом говорится в материале Politico.

Доверие к США падает

В странах, где проводился опрос, количество людей, считающих США ненадежным союзником, превышает тех, кто называет их надежными. В Германии половина опрошенных взрослых выразила сомнения, в Канаде — 57%. Во Франции отрицательные оценки более чем в два раза превысили положительные.

Даже в Великобритании, где традиционно высок уровень доверия к Америке, лишь 35% респондентов назвали США надежным союзником, тогда как 39% считают их ненадежными.

Оружие и союзнические гарантии под вопросом

Американская военная мощь все чаще рассматривается как ненадежный ресурс. Большинство французов и немцев не верят, что потенциальные враги воздержатся от нападения из-за отношений с США. В Великобритании всего за год на 10% уменьшилось количество тех, кто считает США эффективным сдерживающим фактором против агрессии.

Трамп и трансатлантические отношения

С момента выступления вице-президента США Джей Ди Венса на прошлогодней конференции в Мюнхене отношения Вашингтона с ключевыми союзниками по НАТО подрывались торговыми спорами, агрессивной риторикой и попытками Трампа "перехватить" Гренландию в Дании.

Президент Франции Эммануэль Макрон резко критикует “устрашение” со стороны США и предупреждает, что отношения с ЕС вряд ли быстро нормализуются. Канадский премьер Марк Карни назвал ситуацию "процессом разрыва, а не перехода".

Опрос показывает резкое падение доверия

Опрос Public First в Великобритании, Франции, Германии и Канаде показывает, что большинство опрошенных считают США ненадежным союзником, не разделяют их ценности и сомневаются в способности Америки защищать демократию.

Во Франции только 17% респондентов считают, что США разделяют их ценности, 49% не согласны.

В Германии 50% респондентов считают США ненадежными по отношению к ценностям, только 18% верят в защиту демократии.

Несмотря на падение доверия, многие респонденты в ключевых странах НАТО надеются на возобновление отношений после завершения администрации Трампа.

В то же время в США уже обсуждается возможная отмена санкций против России в случае заключения мирного соглашения с Украиной. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что это может повлиять на мировые цены на нефть, особенно при дополнительном соглашении с Венесуэлой и Ираном.