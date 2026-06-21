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Трамп "взорвался" новыми угрозами Ирану, пока Вэнс в Швейцарии пытается достичь соглашения с Тегераном
Пока в Швейцарии продолжаются переговоры по мирному соглашению между США и Ираном, Дональд Трамп угрожает новыми ударами и требует жестких действий насчет проиранских группировок в Ливане.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп набросился с угрозами на Иран, пока в Швейцарии идут переговоры насчет мирного соглашения между странами. В частности, Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран не возьмёт под контроль проиранские группировки в Ливане.
Об этом сообщает Clash Report.
Трамп угрожает Ирану новыми ударами
В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что Иран должен немедленно остановить своих прокси в Ливане.
«Иран должен немедленно остановить своих высокооплачиваемых прокси в Ливане, создающих проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень сильно ударим по Ирану, как и на прошлой неделе, только сильнее!!!», — написал Трамп.
Позже в интервью Fox News президент США заявил, что США могут взять под контроль Ормузский пролив, если придется, и взимать пошлины. Также Трамп заявил, что США являются «ангелом-хранителем» Ормузского пролива и всего Ближнего Востока.
Кроме этого, Трамп заявил, что США будут забирать 20% нефти, проходящей через пролив, в случае, если США возьмут пролив под свой контроль.
Трамп в эфире рассказал, что накануне беседовал с иранскими чиновниками и пригрозил им исчезновением Ирана в случае, если иранцы закроют Ормузский пролив.
«Закройте Ормузский пролив, и у вас не будет страны. Вы даже не вернетесь в свою проклятую страну», — пригрозил Дональд Трамп в телеэфире Fox News.
О соглашении с Ираном американский президент заявил, что у него есть вариант 60 дней, а после этого он сможет делать «все, что захочет».
Переговоры США и Ирана в Швейцарии
В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс сегодня встретился с представителями Ирана в вшвейцарском Бюргенштоке. Здесь будут обсуждать мирное соглашение США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана.
Перед началом встречи вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что среди главных целей переговоров — определить структуру диалога с Ираном и достичь прекращения огня в Ливане, а также обсудить иранскую ядерную программу.
В ходе начала переговоров Джей Ди Вэнс заявил, что открытие Ормузского пролива и прекращение иранской ядерной программы уже были достигнуты.
«Можем ли мы навсегда изменить отношения на Ближнем Востоке, или вернемся к старому способу, который не является нашим любимым, но, безусловно, возможным?», — сказал Вэнс.
Он добавил, что сегодняшняя встреча является началом технических переговоров, которые не разрешат все вопросы, но позволят впервые в истории собраться и выяснить, что является самым важным для каждой из сторон.
«Причина, почему политическое руководство соответствующих стран здесь, состоит в том, что мы хотели, во-первых, создать структуру для этих технических переговоров, а во-вторых, убедиться, что наши команды имеют нашу полную поддержку и знают, что они всегда могут обратиться к нам, чтобы преодолеть любые барьеры», — добавил Вэнс.
Он также заявил, что у делегации много работы, которую они рады выполнить.
По состоянию на 16:50 стало известно, что иранская делегация отказалась участвовать в запланированном рукопожатии и совместной фотосессии с делегацией США.
Война в Иране: последние новости
Напомним, в США разразился политический скандал из-за нового мирного соглашения между администрацией Дональда Трампа и Ираном. Подписанный 17 июня меморандум о взаимопонимании вызвал резкую критику даже среди республиканцев в Конгрессе, требующих от Белого дома раскрыть все детали договоренностей.
Законодатели обеспокоены тем, что документ предусматривает слишком большие уступки Тегерану без достаточных гарантий безопасности, и напоминают, как раньше сам Трамп жестко критиковал иранское ядерное соглашение 2015 года.
Согласно меморандуму США обязуются в течение 30 дней снять морскую блокаду иранских портов и постепенно ослабить санкции. Иран должен открыть Ормузский пролив для международного судоходства и начать 60-дневные переговоры по окончательному урегулированию конфликта.
В Белом доме убеждены, что эти шаги помогут стабилизировать Ближний Восток, возобновить глобальные поставки нефти и предотвратить эскалацию. Несмотря на это, Конгресс уже требует срочного брифинга по всем пунктам подписанного документа.
Позже президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что во время 60-дневного режима прекращения огня с Ираном в районе Ормузского пролива не будут взиматься никакие сборы за проход судов.
Если за это время окончательное соглашение не будет заключено, США могут ввести собственные платежи в качестве компенсации за роль «ангела-хранителя» в обеспечении безопасности Ближнего Востока. Заявление прозвучало на фоне недавнего достижения мирного соглашения, которое планировали подписать 19 июня в Женеве.