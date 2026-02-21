Трамп взвешивает удар по Ирану, среди вариантов — ликвидация Хаменеи — Axios

Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает широкий спектр возможных вариантов по Ирану — от уступок в ядерных переговорах до ударов по ключевым фигурам и даже возможности способствовать смене режима, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Переговоры и дипломатия

За последние недели представители Ирана и США проводят косвенные переговоры в попытке уладить конфликт вокруг иранской ядерной программы. С одной стороны, Иран выразил готовность продолжить диалог, в частности позволив говорить об отрицательном обогащении урана на символическом уровне, но главные разногласия остаются.

Иранский замминистра иностранных дел Аббас Арагчи утверждал, что США не требовали полного отказа от обогащения урана во время последних переговоров в Женеве, но администрация США настаивает на гарантиях мирного характера программы.

В то же время, в Белом доме дали Ирану четкий временной коридор — от 10 до 15 дней — на достижение договоренностей, и пригрозили «серьезными последствиями» в случае провала дипломатии.

Функции администрации США

Согласно Axios, в Вашингтоне рассматривают следующие возможные варианты действий:

Разрешить ограниченное «символическое» обогащение урана со стороны Ирана в рамках соглашения – компромисс, целью которого является сдерживание ядерных амбиций Тегерана без полного распада переговоров.

Продолжать военное планирование , включающее даже крайние варианты. По словам чиновников, не исключен сценарий, предусматривающий удары по лидерам Ирана — в том числе по верховному лидеру Али Хаменеи и ключевым членам его окружения — или другим стратегическим целям.

В самой статье отмечается, что окончательного решения об атаке еще нет — Трамп и его команда могут принять либо дипломатический, либо военный путь, либо объединить оба подхода в зависимости от динамики переговоров и поведения Тегерана.

Военное давление и наращивание силы

Параллельно с дипломатией США активизировали военное планирование и развертывание войск в регионе. Аналитики считают, что это одно из средств давления на Иран, чтобы заставить его согласиться на соглашение или создать условия для действий в случае провала переговоров.

В частности, вооруженные силы США взыскали значительные силы в Персидский залив и восточное Средиземноморье - это наибольшее наращивание мощностей со времен Ирака 2003 года, о чем сообщали источники на уровне обороны и дипломатии.

Аналитики предполагают, что в случае эскалации удары могут сначала коснуться оборонных систем и военных объектов Ирана , а дальше и политических или военных лидеров, если такое решение будет принято.

Позиции Трампа и международный контекст

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что смена режима в Иране могла бы стать лучшим результатом , если переговорные усилия терпят крах. Это утверждение он делал на фоне критики режима Тегерана за подавление протестов и настаивал на давлении на иранские власти из-за политико-дипломатических и военных механизмов.

Также сообщается, что сотрудничество между США и Израилем включает обсуждение давления на иранский нефтяной экспорт, в том числе поставки в Китай, как еще один способ экономически ослабить Иран.

Реакция Ирана

Иранское правительство и духовное руководство под руководством Али Хаменеи категорически отрицают требования о полном прекращении ядерной программы и называют ряд американских требований неприемлемыми.

Хаменеи и его окружение также неоднократно предупреждали, что любая военная атака на их страну или на лидеров будет воспринята как объявление войны , что может повлечь за собой значительную эскалацию конфликта в регионе.

Что ждать дальше

На данный момент позиция администрации США остается двушутной: с одной стороны, диалог еще не закончился, и есть шанс на компромисс, с другой — если сорвутся переговоры, рассматриваются и гибридные сценарии, которые будут совмещать дипломатию с военным давлением или прямыми действиями .

Эксперты отмечают, что решение Трампа по Ирану может стать определяющим для безопасности на Ближнем Востоке в ближайшие недели и повлиять на международную стабильность, а также на будущее ядерной нераспространительной архитектуры.

Что предшествовало

На фоне усиления напряженности между администрацией президента США Дональда Трампа и режимом Ирана Пентагон перемещает ударную авианосную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США, включающую Ближний Восток.

14 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что вмешательство США в ситуацию в Иране вероятно и может состояться в течение 24 часов.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости положить конец правлению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, управляющего страной уже 37 лет. Он утверждает, что пора искать нового лидера в Иране.

Впоследствии Трамп заявил о опрокидывании крупного американского флота в направлении Ирана и пригрозил более жесткой атакой в случае отказа Тегерана от переговоров по ядерной программе.