Трамп: "Я не насильник и не педофил"

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ведущую CBS News Нору О'Доннел после того, как она во время интервью зачитала фрагменты записей подозреваемого в покушении на него .

Об этом пишет CBS News

В процитированном отрывке, не содержавшем прямого упоминания имени Трампа, звучали резкие обвинения, в том числе в тяжких преступлениях.

В ответ американский президент эмоционально отрицал эти утверждения.

«Я не насильник и не педофил. Я никогда не совершал подобного», — заявил он.

Трамп также подчеркнул, что его безосновательно связывают с высказываниями «больного человека» и подчеркнул, что считает неприемлемым озвучивание таких заявлений в телеэфире.

Кроме того, он обвинил журналистку в нарушении стандартов и заявил, что подобные материалы не должны звучать в программе.

