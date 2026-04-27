Трамп: "Я не насильник и не педофил"
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на интервью, где журналистка зачитала высказывания подозреваемого в покушении на него.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал ведущую CBS News Нору О'Доннел после того, как она во время интервью зачитала фрагменты записей подозреваемого в покушении на него .
Об этом пишет CBS News
В процитированном отрывке, не содержавшем прямого упоминания имени Трампа, звучали резкие обвинения, в том числе в тяжких преступлениях.
В ответ американский президент эмоционально отрицал эти утверждения.
«Я не насильник и не педофил. Я никогда не совершал подобного», — заявил он.
Трамп также подчеркнул, что его безосновательно связывают с высказываниями «больного человека» и подчеркнул, что считает неприемлемым озвучивание таких заявлений в телеэфире.
Кроме того, он обвинил журналистку в нарушении стандартов и заявил, что подобные материалы не должны звучать в программе.
