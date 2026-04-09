Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

Недавние заявления президента США Дональда Трампа, ставящие под сомнение роль НАТО, нанесли Альянсу больше вреда, чем действия президента России Владимира Путина за несколько лет.

Об этом сказал президент Чехии Петр Павел, генерал НАТО в отставке и бывший председатель военного комитета Альянса, передает The Guardian.

Он подчеркнул, что НАТО построено на принципах сдерживания и коллективной обороны.

«Как только мы начнем ставить под сомнение Альянс как единое, объединенное образование, готовое действовать вместе и очень решительно, тогда, конечно, его роль теряется», — отметил Павел.

Он также заявил, что критика Трампом НАТО из-за войны в Иране была «мягко говоря, несправедливой».

Он пояснил, что президент США, видимо, не учитывает тот факт, что НАТО является оборонительным альянсом, а «не альянсом, который автоматически будет помогать в войнах, ведущихся за пределами его территории».

Павел также сказал, что европейских союзников «с самого начала не проинформировали о целях и операциях, и на самом деле никто даже не просил их о сотрудничестве».

«Лишь когда война начала развиваться в, возможно, неожиданном направлении, Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны позаботиться о безопасном судоходстве в Ормузском проливе, и когда он не получил положительного ответа, он посчитал это разочарованием для всего НАТО», — сказал он, назвав это «несправедливым».

Критика НАТО Дональдом Трампом

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с критикой Североатлантического альянса, заявив, что страны НАТО не предоставили Соединенным Штатам необходимой поддержки. Его заявления прозвучали после встречи с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США сообщило, что Трамп изучает возможность наказания отдельных стран-членов НАТО, которые, по мнению Вашингтона, не оказали достаточной поддержки во время военной кампании против Ирана.