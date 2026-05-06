Трамп загнал себя в ловушку: рекордные цены на дизель создали новый коллапс перед выборами в США

Цены на все выросли, а Трамп обещал обратное / © Associated Press

Резкий скачок цен на дизель в США усугубляет политические риски для президента Дональда Трампа и республиканцев перед выборами в Конгресс.

Об этом пишет Politico.

Рост стоимости дизельного горючего в США начинает создавать эффект домино для всей экономики — от цен на продукты питания до строительства жилья. Одновременно это формирует новые политические риски для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов, где ожидается обострение конкуренции с демократами.

Хотя большинство американцев следят, прежде всего, за ценами на бензин, именно дизель оказывает значительно более широкое влияние на экономику. Его используют в грузовых перевозках, сельском хозяйстве, производстве и логистике, то есть во всех ключевых звеньях поставок товаров.

Дизель приближается к рекордным ценам

По данным источника, средняя цена дизеля в США по состоянию на 5 апреля составляла 5,66 долларов за галлон (3,8 л), что всего на 16 центов (около 7 грн) меньше исторического максимума 5,82 долларов, зафиксированного в июне 2022 года.

«Только за последнюю неделю цены выросли почти на 30 центов из-за сокращения запасов горючего. Параллельно дорожает и бензин — его средняя цена приближается к рекордному уровню 5,02 долларов», — говорится в источнике.

Экономический эффект: от продуктов до жилья

Эксперты отмечают, что удорожание дизеля оказывает долгосрочное влияние на экономику, поскольку логистические компании работают по контрактам, где цены на топливо закладываются вперед.

По словам аналитиков, это означает постепенное возрастание стоимости продуктов питания, бытовых товаров, строительных материалов, а также доставки и почтовых услуг.

Почти все товары, перевозимые грузовым транспортом, почувствуют подорожание.

Политическое давление на Белый дом

Рост цен создает дополнительные риски для президента Дональда Трампа и Республиканской партии в преддверии выборов в Конгресс.

Республиканский стратег Чак Коффлин заявил, что избиратели будут напрямую связывать рост цен с властью

«Цены на все выросли, а Трамп обещал обратное. Он заплатит за это на выборах», — говорит он.

В администрации Трампа, однако, настаивают, что ситуация временная и связана с войной на Ближнем Востоке и перебоями поставок через Ормузский пролив.

Позиция Белого дома: временный шок

Представители администрации заявляют, что рост цен краткосрочен, а после стабилизации ситуации в Персидском заливе рынок возобновится. Там отмечают, что энергетическая политика Трампа ранее снижала цены до многолетних минимумов.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал скачок цен «временной аномалией», которая продлится несколько месяцев.

Логистика и транспорт под давлением

Наибольший удар ощущает грузовой сектор США.

По данным отраслевых аналитиков около 20% перевозчиков уже приостановили работу из-за затрат на топливо, часть водителей сокращает пробеги или переходит на более легкие грузы, расходы на дизель для одного грузовика могут достигать $1200 в неделю.

В некоторых регионах США цены уже превысили предыдущий рекорд.

Причина скачка — геополитика

Основным фактором роста цен называют войну на Ближнем Востоке и напряженность в Персидском заливе, в частности, вокруг Ормузского пролива, через которую проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

Дополнительное давление создают атаки на инфраструктуру и перебои в снабжении нефтью, что напрямую влияет на рынок дизеля.

Эксперты предупреждают, что даже в случае быстрого урегулирования конфликта цены на дизель не вернутся к прежнему уровню мгновенно — эффект может занять месяцы или даже больше года.

На этом фоне США входят в период, когда энергетические цены могут оказаться одним из ключевых факторов политической борьбы на выборах. Отметим, что республиканцы все же готовятся к потере властей. Их рейтинги рушатся, а «карты» переходят к демократам.

Между тем, войну с Ираном окончательно США закончить не могут.

Война США и Ирана — последние новости

Так, президент США Дональд Трамп заявил о временной приостановке операции «Свобода» в Ормузском проливе из-за переговоров с Ираном и обращения со стороны Пакистана и других государств.

В то же время сам Трамп заявил, что конфликт США и Ирана может занять еще две-три недели. Однако подчеркнул, что Вашингтон не привязывает урегулирование к жестким срокам.

