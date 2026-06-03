Трамп заговорил о встрече с иранским аятоллой: что он сказал о ядерном соглашении

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что предположительно в будущем встретится с иранским аятоллой. По его словам, духовный лидер Ирана принимает участие в переговорах по ядерной программе Тегерана.

Об этом Трамп сказал в интервью журналистам New York Times.

Американский президент заявил, что Иран якобы согласился не разрабатывать ядерное оружие. По словам Трампа, аятолла оказывает влияние на переговорный процесс и в Иране его "очень уважают".

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"Я, вероятно, когда-нибудь встречусь с иранским аятоллой", - сказал Трамп.

Он также отметил, что раньше не имел личной встречи с иранским духовным лидером, но хотел бы ее провести.

"Я не имел чести встречаться с аятоллой. Я хотел бы встретиться с ним. Я, пожалуй, встречусь с ним когда-нибудь", - заявил президент США.

В то же время Трамп добавил, что у аятоллы "дела идут не очень хорошо", однако не уточнил, что именно имеет в виду.

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По словам американского президента, несмотря на напряженность между Вашингтоном и Тегераном, он считает, что США якобы "весьма хорошо ладят" с иранским духовным лидером.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящее соглашение между США и Ираном должно гарантировать полный отказ Тегерана от создания ядерного оружия. Американский президент подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления в Иране ядерного арсенала. Лидер Штатов выразил уверенность, что шансы на заключение нового ядерного соглашения остаются высокими. В то же время официальный Тегеран продолжает отрицать достижение каких-либо договоренностей о своей ядерной программе.

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