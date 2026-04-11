Трамп заговорил о выходе из НАТО: реальна ли эта угроза и какие последствия для Европы

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из НАТО вызвали широкий резонанс, однако эксперты сомневаются, что такой сценарий можно воплотить. В то же время, сама риторика уже имеет серьезные последствия для Альянса.

Как пишет The Wall Street Journal, еще недавно вопрос о возможном распаде НАТО выглядел маловероятным, но теперь его обсуждают все серьезнее.

На этом фоне Трамп назвал Альянс "бумажным тигром" и заявил, что рассматривает возможность выхода США.

Обозреватели отмечают, что напряжение усилилось из-за разногласий между США и европейскими союзниками. Испания и Италия не позволили использовать свои базы для американских операций, а президент Франции Эммануэль Макрон ограничил использование воздушного пространства. Также Европа не спешит присоединяться к операциям в районе Ормузского пролива.

Критики в США считают, что союзники годами пользовались «зонтиком безопасности» Вашингтона, не внося достаточного вклада. По их оценкам именно США обеспечивают около 60% оборонных расходов Альянса, что создает дисбаланс.

В то же время другие аналитики подчеркивают, что сохранение НАТО отвечает стратегическим интересам самих США. Североатлантический союз обеспечивает доступ к ключевым военным базам в Европе, а также позволяет эффективно проектировать силу на глобальном уровне.

Эксперты предупреждают: даже если выход США маловероятен, сама угроза подрывает доверие между союзниками. США остаются ключевым звеном НАТО, включая разведку, противоракетную оборону и координацию военных операций. Без их участия риски безопасности Европы могут существенно возрасти, в частности на фоне действий Владимира Путина.

Вместе с тем, как отмечает The Independent, формальный выход США из НАТО пока практически невозможен. По закону, принятому в 2023 году, для этого нужно согласие Сената, которого пока нет даже среди республиканцев.

Несмотря на это, эксперты не исключают альтернативный сценарий — частичное дистанцирование США от Альянса. Речь идет, в частности, о возможном сокращении военного присутствия в Европе или игнорировании отдельных обязательств.

По мнению обозревателей The Guardian, ущерб НАТО уже частично нанесен: доверие между союзниками ослабляется, а Европа вынуждена активнее думать о собственной системе безопасности без полной опоры на США.

Конфликт Трампа с союзниками по НАТО - последние новости

Напомним, Дональд Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте и подверг критике союзников за отказ поддержать США в конфликте с Ираном. Президент США даже намекнул на возможную месть за такую позицию Европы.

Источники Reuters в Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты могут сократить количество своих военных в Европе из-за напряженных отношений с союзниками по НАТО.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что недавние заявления президента США Дональда Трампа, ставящие под сомнение роль НАТО, нанесли ущерб Альянсу больше, чем действия президента России Владимира Путина за несколько лет.