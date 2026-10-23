Трамп захотел назвать Атлантический океан в свою честь: в Google ему отказали

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что лично обращался к генеральному директору Google Сундару Пичаи с предложением переименовать Атлантический океан . Американский лидер хотел, чтобы на Google Maps он получил название Океан Трампа, однако руководитель технологической компании якобы отказался выполнять просьбы.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на выступление Трампа перед поклонниками в штате Южная Каролина 21 октября.

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В ходе митинга американский президент рассказал, что рассматривал возможность переименования Атлантического или Тихого океана в свою честь или в честь Соединенных Штатов.

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По словам Трампа, он решил обратиться к Google после того, как компания уже сменила названия Мексиканского залива и озера Онтарио для американских пользователей своих карт.

«Я разговаривал с блестящим парнем по имени Сундарь. Он управляет всем Google», – рассказал президент США.

Трамп отметил, что лично предложил Пичае изменить название Атлантического океана.

«Сундар, я думаю об Атлантическом океане. Ты можешь это сделать? – пересказал он свой разговор.

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Как руководитель Google ответил Трампу

По словам американского президента, генеральный директор Google категорически отказался переименовывать океан.

Нет, нет, нет. На этот раз я не буду этого делать», — якобы ответил Пичаи.

Трамп также рассказал объяснение руководителя компании.

«Океаны – это другое дело, сэр. Они охватывают очень многие страны. Пожалуйста, не просите нас об этом», – процитировал он Пичаи.

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После этого американский президент предположил, что откажется от своей идеи.

«Видимо, я откажусь. Как вы думаете, стоит отказаться? Думаю, оставим название Атлантический океан», — заявил он перед поклонниками.

В то же время Google публично не подтвердил разговор в том виде, в каком его описал Трамп.

Какие географические объекты Трамп уже переименовал

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский.

Впоследствии Google Maps отображал новое название для пользователей из Соединенных Штатов. В Мексике сохранилось традиционное название, а в других странах сервис показывает оба варианта.

В августе 2026 года Трамп также объявил о переименовании озера Онтарио в «Озеро Америка».

Google отразил соответствующее изменение на картах для американских пользователей, однако в Канаде продолжают использовать предыдущее название.

Во время выступления 21 октября он даже пошутил о возможном переименовании Тихого океана в «Американский океан».

Однако, как отмечает Business Insider, идея сменить название Атлантического океана пока осталась лишь предложением американского президента.

Не так давно Трамп опубликовал в Сети карту, на которой название Ормузского пролива изменено в его честь.

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