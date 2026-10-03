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Трамп захотел рекламу о себе на телевидении: NYT узнала, откуда взяли $20 млн
Президент США Дональд Трамп лично поручил найти в федеральном бюджете 20 млн долларов на телевизионную кампанию, положительно освещающую его президентство.
Президент США Дональд Трамп настаивал на запуске телевизионных роликов о своей администрации и поручил найти на них деньги в федеральном бюджете.
Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на 12 осведомленных о ситуации источников.
По данным издания, Трамп обратился к директору Административно-бюджетного управления Расселу Воуту с поручением найти средства на рекламную кампанию.
19 сентября 20 млн долларов перевели из фондов Таможенно-пограничной службы США в бюджетную категорию, связанную с "памятными мероприятиями". На следующий день был заключен контракт на национальную рекламную кампанию.
В эфире уже появилось по меньшей мере четыре ролика. Один из них использует материалы предвыборной кампании Трампа 2024, другие построены вокруг его выступлений и решений на посту президента. Реклама выходила, в частности, на Fox News, CNN, CBS, ABC и NBC.
Критики кампании подняли вопрос, не противоречит ли такое использование бюджетных средств федеральным ограничениям по финансированию пропаганды или политического продвижения. Некоторые законодатели призывали проверить эти расходы.
В Белом доме заявляют, что речь идет не о политической рекламе, а о социальных роликах, призванных говорить о патриотизме и защите страны.
Напомним, что Трамп снова обвинил Украину в проблемах с дизелем: что сказал об ударах по НПЗ РФ