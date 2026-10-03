Трамп захотел рекламу о себе на телевидении: NYT узнала, откуда взяли $20 млн

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп настаивал на запуске телевизионных роликов о своей администрации и поручил найти на них деньги в федеральном бюджете.

Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на 12 осведомленных о ситуации источников.

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По данным издания, Трамп обратился к директору Административно-бюджетного управления Расселу Воуту с поручением найти средства на рекламную кампанию.

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19 сентября 20 млн долларов перевели из фондов Таможенно-пограничной службы США в бюджетную категорию, связанную с "памятными мероприятиями". На следующий день был заключен контракт на национальную рекламную кампанию.

В эфире уже появилось по меньшей мере четыре ролика. Один из них использует материалы предвыборной кампании Трампа 2024, другие построены вокруг его выступлений и решений на посту президента. Реклама выходила, в частности, на Fox News, CNN, CBS, ABC и NBC.

Критики кампании подняли вопрос, не противоречит ли такое использование бюджетных средств федеральным ограничениям по финансированию пропаганды или политического продвижения. Некоторые законодатели призывали проверить эти расходы.

В Белом доме заявляют, что речь идет не о политической рекламе, а о социальных роликах, призванных говорить о патриотизме и защите страны.

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