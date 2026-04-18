Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не должен наносить авиаудары по Ливану. Такое заявление вызвало беспокойство в израильском руководстве

Об этом пишет Axios.

Позже в интервью он добавил, что не разрешит дальнейших ударов и настаивает на их полном прекращении.

По данным источников Axios, израильская сторона узнала заявление из СМИ и немедленно обратилась в Вашингтон за разъяснениями.

Как пишут журналисты, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и его команда были шокированы формулировкой Трампа, противоречащей условиям недавно согласованного перемирия.

Что предшествовало

Трамп призвал Биньямина Нетаньяху ослабить удары по Ливану и перейти к переговорам на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. По их словам, во время телефонного разговора 8 апреля Трамп настаивал, чтобы Израиль снизил интенсивность атак и начал диалог с официальными властями Ливана по разоружению проиранской группировки «Хезболла».

Несмотря на дипломатические сигналы, израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, в том числе по южным пригородам Бейрута, предупреждая местных жителей об опасности. По последним данным, в результате самых масштабных бомбардировок за время конфликта погибли более 250 человек.

На этом фоне Нетаньяху 9 апреля заявил о готовности изменить подход и объявил о намерении начать прямые переговоры с Ливаном. По его словам, правительство уже получило поручение как можно быстрее запустить этот процесс.

«Переговоры будут сосредоточены на разоружении „Хезболлы“ и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном», — подчеркнул он.

Со своей стороны президент Ливана Джозеф Аун заявил, что страна уже ведет дипломатические консультации, положительно оцениваемые международными партнерами. Ливанская сторона настаивает на временном прекращении огня как предпосылке для более широких переговоров.

Ожидается, что США будут играть ключевую роль посредника и гаранта возможных договоренностей, хотя дата и место переговоров пока не определены.