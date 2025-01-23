Трамп запугивает Путина санкциями и экономическим давлением: AP объяснило, почему это не сработает

Издание напоминает, что РФ находится под санкциями с 2014 года и уже приспособилась к ограничениям.

Угрозы президента США Дональда Трампа России новыми санкциями и поднятием тарифов не имеют особого смысла.

Об этом пишет Associated Press.

Как пишут журналисты, экспорт России в США сейчас настолько мал, что его окончательное прекращение не станет для россиян болезненным ударом.

За весь 2024 год РФ продала США товаров и услуг на $2,8 миллиарда против $14,4 миллиарда в 2022-м — то есть экспорт из РФ уже сократился более чем в 5 раз. К тому же Россия уже и так является страной с одним из крупнейших санкций против своей экономики, как и ее ближайшие партнеры ― Иран и КНДР.

В таком режиме россияне живут уже почти три года, а первые серьезные санкции в РФ наложили еще в 2014 году.

"Несмотря на тон заявления, вряд ли этот рычаг может серьезно испугать Путина", — заключает издание.

Напомним, Трамп требует от Путина заключить соглашение и остановить "глупую войну".

Если США и Россия не договорятся в ближайшее время, американский президент обещает повысить налоги, пошлины и уровень санкций на все, что Россия продает в США и другие участвующие в процессе страны.

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