Трамп заработал более $1,4 млрд на криптовалютах: доходы президента США вызвали новые вопросы

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп задекларировал более 1,4 млрд долларов дохода от криптовалютных проектов своей семьи за 2025 год. Основную прибыль политик получил от цифровых активов, активно продвигающих его окружение.

Согласно финансовой декларации, которую проанализировало агентство Reuters , больше всего средств Трамп получил от криптокомпании World Liberty Financial, которую он основал вместе с сыновьями. Этот бизнес принес семье почти 800 миллионов долларов, в том числе более 520 миллионов от продажи криптотокенов и еще более 250 миллионов от продажи долей в компании.

Еще около 635 миллионов долларов американский президент заработал на продаже мем-криптовалют, связанных с его брендом.

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Как отмечает Reuters, по возвращении в Белый дом Трамп начал активно поддерживать криптоиндустрию. Его администрация ввела благоприятные правила для стейблкоинов, а также ослабила регуляторный контроль над криптовалютным сектором.

В то же время, такие доходы вызвали обеспокоенность у части американских экспертов по этике. Они полагают, что личные бизнес-интересы президента могут пересекаться с его политическими решениями. В Белом доме эти упреки отвергают и подчеркивают, что управление бизнесом передано детям Трампа, хотя сам он остается бенефициаром траста.

Напомним, президент США Дональд Трамп после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите G7 заявил о необходимости усиления давления на Россию и отметил прогресс Украины в войне против государства-агрессорки.

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