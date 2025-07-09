"Трамп заслуживает тюрьмы": участник штурма Капитолия сделал неожиданное заявление

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Осужденный за участие в штурме Капитолия в январе 2021 года ветеран ВМС США Джейсон Риддл отклонил помилование, предложенное президентом Дональдом Трампом. При этом он выразил надежду, что действующий американский президент также когда-то окажется в тюрьме.

Такое заявление он сделал в эфире радиостанции ABC в Нью-Гемпшире, передает Law and Crime

«Я нанес много вреда, будучи там [на штурме Капитолия]. Я причинил боль многим людям, сказал много плохих вещей», — сказал Риддл в интервью.

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По его словам, приняв помилование от Трампа, он отрицал бы эту реальность.

Риддл, который признал себя виновным и был приговорен к 90 дням заключения и трем годам испытательного срока, сказал, что обратился за помощью в офис сенатора Мэгги Хассан, чтобы официально оформить свой отказ от помилования.

«Я был явно одержим Трампом. Психологически я был заложником чего-то, что просто истощало меня. Это ужасная вещь, которая произошла, и я заслуживаю тюрьмы, как и Дональд Трамп. Он заслуживает тюрьмы за то, что вызвал это. Я думаю, что, возможно, однажды он там окажется», — подчеркнул он.

В интервью Риддл упомянул, что в то время он считал, что Трамп справедливо проиграл выборы 2020 года, но хотел принять участие в поездке в Вашингтон, чтобы поддержать его. Он сказал, что ранее часто посещал митинги действующего президента и заметил чувство общности среди его сторонников.

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Джейсон Риддл не единственный, кто отказался от помилования, которое объявил Дональд Трамп для участников штурма Капитолия сразу после возвращения в должность 20 января этого года.

71-летняя Памела Гемфилл, осужденная за нападение, также отказалась от президентского помилования, отметив, что чувствует себя частью «культа», который заставил ее поверить, что Трамп стал жертвой фальсификаций на выборах 2020 года.

«Принятие помилования было бы оскорблением для сотрудников полиции Капитолия, верховенства права и нашей нации», — сказала Хэмфилл журналистам.

Напомним, помилование, которое объявил Дональд Трамп, касалось около 1500 человек, участвовавших в штурме Капитолия.

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