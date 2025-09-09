Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп обладает нарциссической природой и нуждается в подтверждении собственной значимости. Именно этим пользуется диктатор Путин, постоянно давя на его слабое место.

Об этом сказала политическая психолог Елена Вострова в программе «Мир и мы с Евгением Магдой» в эфире Эспрессо.

«В шутку можно сказать, что он завербован Путиным. Нет, Трамп не агент КГБ, ФСБ или еще чего-нибудь России. Он просто объект рефлексивного управления россиян. То есть они знают, как он будет реагировать на некоторые вещи, и они это просчитывают. Его просчитывают просто как систему, как автомат», — объяснила она.

Реклама

По словам эксперта, Путин действует методично. «Делает ему комплименты, дарит соответствующие подарки. Даже комплимент его жене рассчитан на то, чтобы ударить Трампа в уязвимое место», — отметила Вострова.

Она добавила, что президент США впоследствии «носится с этими комплиментами», рассказывает всем, что именно ему сказал Путин, и тем самым демонстрирует собственную зависимость.

«Трамп зависим от Путина в этом плане, ему нужно слышать одобрение. Это его нарциссическая природа, и это его слабое место, которое Путин постоянно давит и добивается успеха, к сожалению», — подытожила политическая психолог.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил недовольство последними обстрелами Украины и анонсировал новый разговор с Путиным.

Реклама

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча Дональда Трампа с Путиным на Аляске дала Кремлю то, к чему он стремился.