Трамп заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты, если проиграет выборы

Следующие выборы президента США состоятся в 2028 году, когда Трампу будет 82 года.
Кандидаты в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что еженедельно он будет баллотироваться на пост главы государства в 2028 году, даже если проиграет выборы в этом.
Об этом информирует CNN.
На вопрос, планирует ли он снова баллотироваться через четыре года, если терпит неудачу в ноябре. Трамп ответил, что не будет.
"Нет, не думаю. Я думаю... так и будет. Я вообще этого не вижу", — сказал он.
Издание напоминает, что в 2028 году бывшему президенту США Дональду Трампу было бы уже 82 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назвал дату, когда встретится с Трампом.
Кроме того, мы ранее информировали, что Лавров "оригинально" объяснил, почему Путин "поддержал" Камалу Гаррис.
Читайте также:
- Чего Зеленский ожидает от встречи с Трампом: президент сделал заявление
- Трамп может на следующей неделе встретиться с Зеленским.
- Подозреваемый в покушении на Трампа некоторое время жил в Киеве среди военных
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.