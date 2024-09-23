Трамп заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты, если проиграет выборы

Следующие выборы президента США состоятся в 2028 году, когда Трампу будет 82 года.

Кандидаты в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что еженедельно он будет баллотироваться на пост главы государства в 2028 году, даже если проиграет выборы в этом.

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Об этом информирует CNN.

На вопрос, планирует ли он снова баллотироваться через четыре года, если терпит неудачу в ноябре. Трамп ответил, что не будет.

"Нет, не думаю. Я думаю... так и будет. Я вообще этого не вижу", — сказал он.

Издание напоминает, что в 2028 году бывшему президенту США Дональду Трампу было бы уже 82 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назвал дату, когда встретится с Трампом.

Кроме того, мы ранее информировали, что Лавров "оригинально" объяснил, почему Путин "поддержал" Камалу Гаррис.

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