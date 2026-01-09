Трамп заявил, что ему не нужно международное право

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что международное право и межгосударственные договоры не являются определяющими для его решений по применению военной силы, а единственным реальным ограничением для него остается собственная мораль.

Об этом он сказал в интервью The New York Times.

На вопрос журналистов о границах его глобальных властей Трамп ответил, что они сводятся к «собственному разуму и морали». По его словам, международные нормы могут применяться к США только тогда, когда он считает это целесообразным.

В то же время Трамп избежал прямого ответа на вопрос, что для него важнее — сохранение НАТО или контроль над Гренландией, однако признал, что «возможно придется делать выбор». Он также заявил, что Североатлантический альянс без участия США фактически бессмыслен.

По его словам, «владение очень важно», и он не считает определяющим тот факт, что остров находится под контролем союзника по НАТО — Дании.

Трамп также затронул тему войны в Украине, заявив, что его политика была «очень лояльной Европе», и без его действий Россия, по его словам, «уже имела бы всю Украину».

Ранее сообщалось, что Трамп оказался более сложным партнером для президента России Владимира Путина, чем ожидалось в Кремле. В частности, в декабре команда Трампа задекларировала намерение добиться «стратегической стабильности с Россией». Однако это заявление почти сразу вступило в конфликт с другой ключевой задачей главы Белого дома — демонстрацией силы Соединенных Штатов на международной арене.