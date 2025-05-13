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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Трамп заявил, что «Евросоюз хуже Китая» и анонсировал разговор с Си Цзиньпином

Он отметил достигнутое с Китаем торговое соглашение.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «хуже Китая», а также анонсировал свой разговор с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне торговой договоренности между обеими странами.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Он отметил достигнутое с Китаем торговое соглашение и сказал, что «Европейский Союз во многих отношениях хуже Китая».

«Они значительно уступят. Увидите. У нас все козыри в руках. Они относятся к нам очень несправедливо», — сказал он о европейцах.

Кроме того, президент США сказал, что в конце этой недели может поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Трамп заявил, что после переговоров в Женеве отношения между странами «полностью перезагрузились».

«Наши отношения очень, очень хорошие. Я поговорю с президентом Си — возможно, в конце недели», — добавил он.

Ранее сообщалось, что правительства США и Китая заключили торговое соглашение. Речь идет, в частности, об изменениях в таможенных ставках.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Китай принял участие в миротворческом процессе для завершения войны между Украиной и Россией.

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