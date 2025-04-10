Трамп заявил, что хочет, чтобы Иран процветал, но без ядерного оружия

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к процветанию Ирана, однако, по его словам, Соединенные Штаты не позволят, чтобы эта страна имела ядерное оружие.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме, - пишет Укринформ .

«Я хочу, чтобы они преуспели. Я хочу, чтобы Иран был большим (как государство – ред.). Единственное, чего они не могут иметь, так это ядерное оружие», - подчеркнул президент США.

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Глава Белого дома сделал свое заявление перед запланированными на этой неделе косвенными переговорами в Омане между делегациями США и Ирана, а также после того, как официальный Вашингтон объявил в среду о введении новых санкций против Ирана.

В то же время, глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты готовы пойти на военный шаг, в случае необходимости. Он также допустил, что в этом случае, возможно, будет вовлечен и Израиль.

Напомним, Иран выступил против прямых переговоров с США по поводу своей ядерной программы, но заявил о готовности к косвенному диалогу при посредничестве Омана.