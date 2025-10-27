- Дата публикации
Трамп заявил, что хочет «помирить» Афганистан с Пакистаном
Он заявил, что может «очень быстро» способствовать мирному урегулированию ситуации.
Президент США Дональд Трамп предложил свое участие в урегулировании напряженных отношений между Афганистаном и Пакистаном.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Заявление он сделал 26 октября на саммите АСЕАН в Малайзии. По словам американского лидера, если двум странам не удастся договориться самостоятельно, он готов вмешаться.
«Я слышал, что Пакистан и Афганистан уже работают над этим вопросом. Но я могу помочь — и сделаю это очень быстро», — отметил Трамп.
Кроме того, он положительно оценил пакистанских политиков, назвав их «прекрасными людьми».
Ранее сообщалось, что Пакистан и Афганистан достигли договоренности о 48-часовом перемирии после интенсивных боевых действий и вновь обостривших напряжение между соседними странами авиаударов.
Позже Афганистан и Пакистан в субботу договорились о полном и немедленном прекращении огня.