ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

Трамп заявил, что хочет «помирить» Афганистан с Пакистаном

Он заявил, что может «очень быстро» способствовать мирному урегулированию ситуации.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп предложил свое участие в урегулировании напряженных отношений между Афганистаном и Пакистаном.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Заявление он сделал 26 октября на саммите АСЕАН в Малайзии. По словам американского лидера, если двум странам не удастся договориться самостоятельно, он готов вмешаться.

«Я слышал, что Пакистан и Афганистан уже работают над этим вопросом. Но я могу помочь — и сделаю это очень быстро», — отметил Трамп.

Кроме того, он положительно оценил пакистанских политиков, назвав их «прекрасными людьми».

Ранее сообщалось, что Пакистан и Афганистан достигли договоренности о 48-часовом перемирии после интенсивных боевых действий и вновь обостривших напряжение между соседними странами авиаударов.

Позже Афганистан и Пакистан в субботу договорились о полном и немедленном прекращении огня.

Дата публикации
Количество просмотров
18
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie