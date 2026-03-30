Трамп заявил, что хочет «захватить» нефть Ирана по сценарию Венесуэлы

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен «захватить» нефть в Иране по образцу сценария в Венесуэле.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Как отмечает издание, Трамп заявил, что «предпочитал захват нефти», сравнивая этот подход с политикой США в отношении Венесуэлы, где Вашингтон планирует контролировать нефтяную отрасль после устранения диктатора Николаса Мадуро.

«Честно говоря, мне больше нравится забирать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: „Зачем ты это делаешь?“. Но это глупые люди», — заявил Трамп.

По данным FT, такой сценарий может предусматривать захват острова Харк — ключевого хаба, через который экспортируется большая часть иранской нефти.

В материале отмечается, что подобная операция рискованна, ведь может привести к новым потерям среди американских военных, росту расходов и затягиванию войны.

«Возможно, мы захватим остров Харк, а может быть, и нет. У нас есть множество вариантов. Это тоже означало бы, что нам пришлось бы некоторое время оставаться там. Я не думаю, что у них есть какая-то оборона. Мы могли бы его захватить очень легко», — сказал президент США.

В то же время, как пишет издание, несмотря на жесткую риторику, Трамп заявил, что косвенные переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана продвигаются.

Он также установил дедлайн для Тегерана — до 6 апреля — чтобы согласиться на соглашение о прекращении войны. В противном случае, по его словам, США могут нанести новые удары по энергетическому сектору Ирана.

На вопрос о возможности быстрого прекращения огня и открытия Ормузского пролива Трамп не дал конкретного ответа.

«У нас осталось около 3000 целей — мы бомбили 13 000 целей — и еще несколько тысяч целей впереди. Соглашение может быть заключено довольно быстро», — заявил он.

Трамп также заявил, что в Иране уже произошло «смена режима» после ликвидации верховного лидера Али Хаменеи и других чиновников.

«Люди, с которыми мы имеем дело, это совсем другая группа людей… Они очень профессиональные», — отметил он.

Кроме того, президент США повторил свои утверждения о возможном состоянии Моджтабы Хаменеи.

«Сын или мертв, или в очень плохом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали. Он исчез», — сказал Трамп.

В то же время, в Тегеране заявляют, что новый лидер находится в безопасности, однако его длительное отсутствие на публике порождает многочисленные предположения.

Ранее сообщалось, что по данным аналитиков, численность американских военных на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч человек, что примерно на 10 тысяч больше привычного уровня.

Мы ранее информировали, что Пентагон озабочен уровнем запасов наступательного вооружения американской армии на фоне значительных расходов во время пока не приближающихся к завершению боевых действий против Ирана.