Трамп заявил, что хотел присоединиться к людям, штурмовавшим Капитолий

Таким образом он подтвердил аналогичные слова других свидетельств других лиц.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел присоединиться к протестующим, которые 6 января 2021 штурмовали Капитолий в Вашингтоне.

Об этом он заявил во время своего выступления в штате Висконсин, передает The Hill.

"Я сидел сзади (в автомобиле – ред.), и знаете, что я сказал? Я сказал, что хотел бы поехать туда, потому что я видел, как много людей идет в том направлении", — заявил Трамп с трибуны.

Кроме того, он заявил, что охранники ему ответили: "Сэр, лучше, если вы этого не будете делать".

Таким образом он подтвердил слова других свидетельств других лиц о том, что он пытался направить президентский автомобиль к зданию Капитолия в тот день. Тогда протестующие пытались сорвать процедуру утверждения результатов выборов, на которых Трамп потерпел поражение.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп сохраняет преимущество над Байденом перед выборами в США 2024 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден заявил, что примет участие в прениях с Трампом.

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