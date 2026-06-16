Трамп заявил, что Иран отказался от ядерного оружия и опроверг слухи о выплате $300 миллионов

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление по Ирану , утверждая, что Тегеран согласился никогда не иметь ядерного оружия, а информацию о якобы выплате Соединенными Штатами 300 миллионов долларов назвал фейком.

В сообщении на своей странице Truth Social Трамп написал, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Также он резко отреагировал на сообщения о том, что США якобы намерены выплатить Ирану 300 миллионов долларов, назвав эту информацию «феечными новостями», которые, по его словам, распространяют демократы.

© Twitter/Дональд Трамп

«Иран согласился никогда не иметь ядерное оружие. История о том, что США платят Ирану 300 миллионов долларов – это фейковые новости, которые распространяют демократы», – говорится в заявлении американского лидера.

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Заявление Трампа прозвучало на фоне очередного обострения дискуссий вокруг иранской ядерной программы и переговоров между Вашингтоном и Тегераном по поводу предстоящего договоров безопасности.

Мирное соглашение между США и Ираном – что известно

Напомним, США и Иран анонсировали заключение мирного соглашения, предусматривающего немедленное прекращение военных действий, в том числе в Ливане. Посредником в переговорах выступил Пакистан при поддержке Катара, Саудовской Аравии и Турции. Трамп подтвердил, что после официального подписания документа, запланированного на 19 июня в Швейцарии, будет снята морская блокада Ирана и восстановлено свободное судоходство через Ормузский пролив. Тегеран официально подтвердил договоренность.

Президент США также подчеркнул, что соглашение не позволит Ирану получить ядерное оружие, став полной противоположностью предварительным договоренностям времен администрации Барака Обамы.

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