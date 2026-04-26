Трамп заявил, что Иран пошел на уступки после отмены переговоров

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран практически мгновенно отреагировал на изменение переговорной конфигурации и передал обновленные условия.

Об этом говорится в материале телеканала CNN.

По словам Трампа, после того, как была отменена поездка американских спецпосланников в Пакистан, Тегеран в течение считанных минут подготовил и прислал новый документ с пересмотренными предложениями.

Он отметил, что иранская сторона пошла на определенные уступки, однако этого недостаточно для завершения переговорного процесса.

«Если перемирие закончится без результата, начнут взрываться многочисленные бомбы», — заявил Трамп.

Американский президент фактически дал понять, что дальнейшее развитие ситуации зависит от готовности Ирана согласиться на условия, которые удовлетворят США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил визит своих посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад для мирных переговоров с представителями Ирана.

Мы ранее информировали, что за первые семь недель боевых действий против Ирана американские военные использовали почти половину своих запасов самых дорогих ракет-перехватчиков, в том числе систем Patriot и THAAD.