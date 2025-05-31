Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС близки к заключению перемирия

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны Израиль и ХАМАС близки к достижению договоренности о временном перемирии.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами 30 мая, сообщает " Общественное «.

По словам Трампа, сейчас существует реальный шанс на то, что боевые действия в Газе могут быть приостановлены в ближайшее время.

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«Они очень близки к соглашению по Газе. Мы сообщим вам об этом в течение дня или завтра. И у нас есть шанс на это», — заявил президент США в Овальном кабинете.

СМИ ранее сообщали, что Израиль вроде бы готов согласиться на предложенный США план прекращения огня и обмена заложниками. Инициатором переговоров стал спецпредставитель американского президента Стив Виткофф.

Виткофф на протяжении последних двух недель проводил переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и его советником Роном Дермером. Также он контактировал с лидерами ХАМАС в столице Катара — До сих пор через палестино-американского бизнесмена Бишара Бахбаха.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС и Израиль согласовали 60-дневное прекращение огня в Секторе Газа.

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Мы ранее информировали, что США призвали Израиль отложить развертывание полномасштабной наземной операции в Секторе Газа, чтобы не сорвать переговорный процесс по освобождению заложников.