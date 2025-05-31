ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
14
Время на прочтение
1 мин

Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС близки к заключению перемирия

Вашингтон возлагает большие надежды на близкий прорыв в переговорах.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны Израиль и ХАМАС близки к достижению договоренности о временном перемирии.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами 30 мая, сообщает " Общественное «.

По словам Трампа, сейчас существует реальный шанс на то, что боевые действия в Газе могут быть приостановлены в ближайшее время.

«Они очень близки к соглашению по Газе. Мы сообщим вам об этом в течение дня или завтра. И у нас есть шанс на это», — заявил президент США в Овальном кабинете.

СМИ ранее сообщали, что Израиль вроде бы готов согласиться на предложенный США план прекращения огня и обмена заложниками. Инициатором переговоров стал спецпредставитель американского президента Стив Виткофф.

Виткофф на протяжении последних двух недель проводил переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и его советником Роном Дермером. Также он контактировал с лидерами ХАМАС в столице Катара — До сих пор через палестино-американского бизнесмена Бишара Бахбаха.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС и Израиль согласовали 60-дневное прекращение огня в Секторе Газа.

Мы ранее информировали, что США призвали Израиль отложить развертывание полномасштабной наземной операции в Секторе Газа, чтобы не сорвать переговорный процесс по освобождению заложников.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie