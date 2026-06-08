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Трамп заявил, что Израиль не имеет права выбора и согласится на соглашение США и Ирана
Трамп пытается убедить израильского премьера Нетаньяху воздержаться от ударов по Ирану.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль будет вынужден согласиться с возможным соглашением между Вашингтоном и Тегераном, если такое решение будет принято американской стороной.
Об этом сообщает Financial Times.
Во время телефонного интервью журналисты спросили Трампа, сможет ли премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заблокировать потенциальное соглашение США с Ираном.
«У него нет выбора. Я принимаю решение. Я принимаю все решения. Он нет», — заявил президент США.
В то же время в комментарии Fox News глава Белого дома рассказал, что пытается убедить израильского премьера воздержаться от ударов по Ирану, несмотря на заявления израильских военных о готовности к силовому ответу.
Как отмечается, интервью было записано после того, как Иран осуществил массированный запуск баллистических ракет по Израилю. Это стало самым серьезным нарушением перемирия с апреля.
Несмотря на это, Трамп убежден, что инцидент не будет оказывать решающего влияния на переговорный процесс.
«Соглашение может состояться само по себе или нет, но это на него не повлияет», — подчеркнул он.
В то же время президент США был менее уверен в скором достижении договоренностей с Тегераном, чем во время предыдущих заявлений.
«Думаю, переговоры продолжаются. Увидим, что будет», — сказал Трамп.
Американский лидер также не исключил более жестких мер в случае провала дипломатических усилий.
«Это будет означать одно из двух: или мы зайдем и займемся остальным, чего не сделали военным путем. Или просто сохраним блокаду Ирана — она, пожалуй, мощнее любого удара», — поделился Трамп.
Ранее сообщалось, что Иран вечером 7 июня произвел ракетный обстрел территории Израиля.
Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты рассматривают вариант использования замороженных иранских активов для поддержки своих союзников в регионе Персидского залива.