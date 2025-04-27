Трамп заявил, что корабли США должны бесплатно проходить по Панамскому и Суэцкому каналам

Панамский канал / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что коммерческие и военные корабли США должны иметь право на бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы.

Об этом он написал на своей странице в собственной соцсети Truth Social.

Он сообщил, что уже поручил госсекретарю Марко Рубио немедленно заняться данным вопросом.

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Кроме того, Трамп выразил мнение, что «эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки».

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты вернут Панамский канал из-под влияния Китая.

Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возвращении под контроль Вашингтона Панамского канала, а также о присоединении к составу США Гренландии.