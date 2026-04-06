Трамп заявил, что Кувейт не умел пользоваться системами Patriot и сбил самолеты США

Трамп прокомментировал инцидент с системами Patriot в Кувейте и потерю самолетов / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление, утверждая, что Кувейт в свое время не смог правильно использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом говорится в заявлении Трампа в Белом доме, которое цитирует ClashReport.

По словам американского президента, во время инцидента были сбиты несколько американских самолетов из-за так называемого «дружественного огня».

«Кувейт сбил три наших самолета — фактически единственные, которые мы потеряли. Это называют „дружественным огнем“, но я бы назвал это недружественным», — сказал он.

Трамп также отметил, что причиной этого стала недостаточная подготовка.

«Они, к сожалению, не знали, как пользоваться нашими замечательными системами Patriot», — сказал он.

Трамп привел слова одного из пилотов, которые якобы во время атаки пытались выяснить тип ракеты.

«Пилот сказал: „Что это за ракета летит на нас?“ — „Patriot“. Бум — и все было кончено», — объяснил Трамп.

В частности, 2 марта кувейтские системы ПВО в результате «дружественного огня» сбили три истребителя F-15 США. Все шесть членов экипажа смогли безопасно катапультироваться. В Минобороны США заявили, что трое пилотов уже вернулись к выполнению боевых задач.

В целом по состоянию на начало апреля 2026 года Соединенные Штаты за время проведения военной операции против Ирана уже потеряли по меньшей мере семь самолетов.