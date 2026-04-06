Трамп заявил, что может баллотироваться в президенты Венисуэлы

Трамп пошутил об участии в выборах президента Венесуэлы / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, в котором предположил возможность участия в выборах президента Венесуэлы.

Об этом говорится в заявлении Трампа в Белом доме, которое цитирует ClashReport.

Во время выступления он заявил, что якобы обладает высоким уровнем поддержки в этой стране.

Реклама

«У меня более высокие рейтинги, чем кто-либо когда-либо имел в Венесуэле», — сказал Трамп.

Президент США также в шутливой форме добавил, что по завершении своих дел может отправиться в Венесуэлу, быстро выучить испанский язык и баллотироваться на пост президента.

«Когда я закончу здесь, я могу поехать в Венесуэлу, быстро выучить испанский и баллотироваться в президенты», — отметил он.

Более того, Трамп высказался на религиозную тему, заявив, что США находятся не только под его защитой.

Реклама

Бог поддерживает Соединенные Штаты. Бог добр», — сказал Трамп.

