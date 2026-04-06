Трамп заявил, что может баллотироваться в президенты Венисуэлы
Дональд Трамп заявил, что может баллотироваться в президенты Венесуэлы, ведь якобы есть там высокие рейтинги.
Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, в котором предположил возможность участия в выборах президента Венесуэлы.
Об этом говорится в заявлении Трампа в Белом доме, которое цитирует ClashReport.
Во время выступления он заявил, что якобы обладает высоким уровнем поддержки в этой стране.
«У меня более высокие рейтинги, чем кто-либо когда-либо имел в Венесуэле», — сказал Трамп.
Президент США также в шутливой форме добавил, что по завершении своих дел может отправиться в Венесуэлу, быстро выучить испанский язык и баллотироваться на пост президента.
«Когда я закончу здесь, я могу поехать в Венесуэлу, быстро выучить испанский и баллотироваться в президенты», — отметил он.
Более того, Трамп высказался на религиозную тему, заявив, что США находятся не только под его защитой.
Бог поддерживает Соединенные Штаты. Бог добр», — сказал Трамп.
Напомним, американский президент также заявил, что Иран можно уничтожить за одну ночь.
Ранее говорилось, что 7 апреля истекает 10-дневный срок ультиматум, который Трамп выдвинул иранским властям.
Тем временем в Иране обвинили Трампа в «безумии и невежестве». В частности, вице-президент страны Мохаммад Реза Ареф набросился на Дональда Трампа с резким заявлением.