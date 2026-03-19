Трамп заявил, что может остановить войну в Иране за секунды

Президент США Дональд Трамп убежден, что имеет потенциал мгновенно завершить войну с Ираном, однако пока выбирает путь взвешенной стратегии.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Позиция президента США

Отвечая на вопросы представителей медиа, Трамп намекнул на свои мощные возможности. В то же время он еще раз не забыл раскритиковать политику своего предшественника Джо Байдена.

«О, мы могли бы покончить с этим через две секунды, если бы захотели. Однако мы ведем себя очень рассудительно. Мы хотим это сделать. Не забывайте, что Байден все отдал», — отметил Дональд Трамп.

