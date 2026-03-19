Трамп заявил, что может остановить войну в Иране за секунды
Дональд Трамп заявил, что мог бы завершить войну в Иране в считанные секунды, но имеет определенные причины.
Президент США Дональд Трамп убежден, что имеет потенциал мгновенно завершить войну с Ираном, однако пока выбирает путь взвешенной стратегии.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Позиция президента США
Отвечая на вопросы представителей медиа, Трамп намекнул на свои мощные возможности. В то же время он еще раз не забыл раскритиковать политику своего предшественника Джо Байдена.
«О, мы могли бы покончить с этим через две секунды, если бы захотели. Однако мы ведем себя очень рассудительно. Мы хотим это сделать. Не забывайте, что Байден все отдал», — отметил Дональд Трамп.
Война в Иране — последние новости
Ранее мы писали, что Трамп намерен использовать встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи в четверг, чтобы попросить о военной помощи в войне против Ирана.
Также мы писали, что ближайшие европейские союзники президента США Дональда Трампа отказываются присоединяться к военной операции против Ирана.
Кроме того, США могут перейти к новому этапу войны с Ираном — в Вашингтоне обсуждают ввод войск и контроль над ключевыми энергетическими объектами.