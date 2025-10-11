Трамп заявил, что не претендовал на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил свое удовлетворение по поводу Нобелевской премии мира, присужденной политическому деятелю Марии Корины Мачадо из Венесуэлы, отметив, что она приняла награду в его честь.

Свое заявление он сделал в Овальном кабинете.

По словам Трампа, лауреат премии связалась с ним и поблагодарила за помощь, которую он оказывал в разрешении ситуации в Венесуэле.

«Я не просил, чтобы мне вручили премию, но лауреат Премии мира была очень мила и сказала, что принимает ее в мою честь», — отметил Трамп.

В то же время, Трамп разместил скриншот сообщения Мачадо, в котором венесуэльская активистка назвала присужденную ей премию «огромным признанием борьбы всех венесуэльцев», которое станет «толчком» для завершения общей задачи — получения Свободы.

«Мы на пороге победы и сегодня как никогда рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как наших главных союзников в достижении Свободы и демократии. Венесуэла будет свободной!» — написала Мачадо.

Напомним, в нынешнем году Дональд Трамп так и не получил Нобелевскую премию мира. Президент США не скрывал желания стать ее лауреатом, часто прозрачно намекал на это, а за его кандидатуру высказывались американские и мировые — даже украинские — политики, журналисты и лидеры мнений.

После объявления лауреата Нобелевской премии мира в пятницу, 10 октября, Белый дом выразил недовольство тем, что награду в этом году не получил президент США Дональд Трамп, который, как никто, «продолжает заключать мирные соглашения». В частности, по словам директора по вопросам коммуникаций Стивена Чонга, Нобелевский комитет «доказал, что ставит политику выше мира».