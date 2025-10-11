- Дата публикации
Трамп заявил, что не претендовал на Нобелевскую премию мира
Президент США отреагировал на решение Нобелевского комитета, разместив сообщение лауреатки Премии мира
Президент США Дональд Трамп выразил свое удовлетворение по поводу Нобелевской премии мира, присужденной политическому деятелю Марии Корины Мачадо из Венесуэлы, отметив, что она приняла награду в его честь.
Свое заявление он сделал в Овальном кабинете.
По словам Трампа, лауреат премии связалась с ним и поблагодарила за помощь, которую он оказывал в разрешении ситуации в Венесуэле.
«Я не просил, чтобы мне вручили премию, но лауреат Премии мира была очень мила и сказала, что принимает ее в мою честь», — отметил Трамп.
В то же время, Трамп разместил скриншот сообщения Мачадо, в котором венесуэльская активистка назвала присужденную ей премию «огромным признанием борьбы всех венесуэльцев», которое станет «толчком» для завершения общей задачи — получения Свободы.
«Мы на пороге победы и сегодня как никогда рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как наших главных союзников в достижении Свободы и демократии. Венесуэла будет свободной!» — написала Мачадо.
Напомним, в нынешнем году Дональд Трамп так и не получил Нобелевскую премию мира. Президент США не скрывал желания стать ее лауреатом, часто прозрачно намекал на это, а за его кандидатуру высказывались американские и мировые — даже украинские — политики, журналисты и лидеры мнений.
После объявления лауреата Нобелевской премии мира в пятницу, 10 октября, Белый дом выразил недовольство тем, что награду в этом году не получил президент США Дональд Трамп, который, как никто, «продолжает заключать мирные соглашения». В частности, по словам директора по вопросам коммуникаций Стивена Чонга, Нобелевский комитет «доказал, что ставит политику выше мира».