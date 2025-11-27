Трамп заявил, что не пустит представителей ЮАР на саммит G20

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Африка не получит приглашение на предстоящий саммит G20 в Майами.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп повторил обвинения, которые он высказывал и раньше, заявив, что в ЮАР якобы «убивают белых людей» и «без ограничений отбирают у них фермы».

Реклама

«Худшее то, что вскоре обанкротилась газета New York Times и фейковые новостные СМИ не скажут ни слова против этого геноцида», — написал президент США.

Он также утверждает, что по завершении предыдущего саммита G20 Южная Африка отказалась передать председательство «старшему представителю нашего посольства США, присутствовавшему на церемонии закрытия». Именно это, по его словам, стало одной из причин, почему Вашингтон не пригласит ЮАР к участию в предстоящем саммите.

«Поэтому, по моему распоряжению, Южная Африка не получит приглашение на саммит G20 2026 года, который состоится в прекрасном городе Майами, штат Флорида, в следующем году», — заявил Трамп.

Кроме того, президент США сообщил, что Соединенные Штаты «прекращают все выплаты и субсидии» для Южной Африки.

Реклама

Ранее сообщалось, что американский президент обвинил правительство ЮАР в попустительстве преследованиям так называемых «африканеров».

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп отказался от участия в саммите G20 в Южно-Африканской Республике и заявил, что ЮАР вообще не должна быть членом этой группы ведущих экономик.