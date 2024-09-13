Трамп заявил, что он больше не будет участвовать в прениях с Харрис

Камала Харрис заявила о необходимости провести еще одну дискуссию с Трампом.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что он больше не будет проводить дебаты с Камалой Харрис, поскольку считает, что "выиграл предыдущие".
Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, передает The Hill.
Он заявил, что ему не нужно проводить новые дебаты, поскольку он выиграл и не нуждается в реванше, как боксер.
"Когда боксер проигрывает бой, первые слова, которые можно услышать из его уст: "Я хочу реванша", – написал Трамп.
Кроме того, он заявил, что его оппонент Камала Харрис якобы отказывается от проведения дебатов на канале Fox News.
"Она отказывается появляться на дебатах на (телеканале – ред.) Fox и не хочет выступать на NBC и CBS. Камала должна сосредоточиться на том, что она должна была делать последние почти четыре года. Третьих дебатов не будет!" – подчеркнул Трамп.
В свою очередь, Камала Харрис на митинге в Северной Каролине заявила, что хочет провести еще одни дебаты с Трампом.
"Я считаю, что мы обязаны перед избирателями провести еще одну дискуссию", — подчеркнула вице-президент.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп похвалил себя за дебаты с Харрис.
Кроме того, мы ранее информировали, что после проведенных 10 сентября теледебатов перед выборами президента США кандидат Камала Харрис нарастила отрыв от своего оппонента Дональда Трампа.
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