Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном продлено на три недели

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлен еще на три недели.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, такое решение было принято после встречи в Овальном кабинете с высокопоставленными представителями Израиля и Ливана.

Трамп подчеркнул, что «Соединенные Штаты будут работать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от Хезболлы».

Также он сообщил о намерении в ближайшее время провести новые переговоры в Вашингтоне.

В частности, президент США планирует принять премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна для дальнейших консультаций.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не должен наносить авиаудары по Ливану.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты установили полный контроль над Ормузским проливом и намерены удерживать его до заключения соглашения с Ираном по завершению войны.