Трамп заявил, что подпишет «исторический указ», который снизит цену лекарств в США на 30-80%

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, который, по его словам, станет «одним из самых важных в истории страны». Документ предусматривает существенное снижение цен на рецептурное лекарство и фармацевтические препараты в Соединенных Штатах и их повышение в других странах.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что был удивлен тем, что американцы вынуждены платить в 5–10 раз больше тех же лекарств, которые производят те же компании для других стран.

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«Мы собираемся делать правильную вещь, за что демократы боролись много лет. Поэтому я рад объявить, что завтра утром в Белом доме в 9:00 я подпишу один из важнейших указов в истории нашей страны. Цены на рецептурное лекарство и фармацевтические препараты будут снижены почти мгновенно на 30–80%», — заявил Трамп.

Он также добавил, что для других стран цены, напротив, возрастут — якобы для выравнивания глобального фармацевтического рынка.

По словам Трампа, внедрение этого указа позволит резко сократить расходы американцев на здравоохранение и сэкономить для бюджета триллионы долларов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что его последующая публикация в соцсети Truth Social будет одной из самых важных и влиятельных, которые он когда-либо публиковал.

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Мы ранее информировали, что во время предстоящей поездки на Ближний Восток президент США Дональд Трамп планирует принять от Катара суперроскошный самолет Boeing 747-8, который может стать временным Air Force One.