Трамп заявил, что приедет в РФ, и допустил быстрое окончание войны в Украине
Трамп не исключил визит в Москву и заявил, что война в Украине «ближе к завершению, чем кажется».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может приехать в страну-агрессор России в этом году.
Такое заявление он сделал на брифинге перед отлетом в Китай.
«Я сделаю все необходимое», — сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов на тему визита в Москву.
Он снова похвастался, что остановил уже восемь войн, и выразил уверенность, что достигнет урегулирования между Россией и Украиной.
«Эта война становится все ближе к завершению. Хотите верьте, хотите нет, но она становится ближе. И мы думаем, что в конце концов достигнем соглашения между Россией и Украиной», — сказал глава Белого дома.
Напомним, также Дональд Трамп отрицал существование договоренностей с Путиным о передаче Донбасса России.