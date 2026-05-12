ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
883
Время на прочтение
1 мин

Трамп заявил, что приедет в РФ, и допустил быстрое окончание войны в Украине

Трамп не исключил визит в Москву и заявил, что война в Украине «ближе к завершению, чем кажется».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
«Война становится все ближе к завершению»: очередное резонансное заявление Трампа

«Война становится все ближе к завершению»: очередное резонансное заявление Трампа / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может приехать в страну-агрессор России в этом году.

Такое заявление он сделал на брифинге перед отлетом в Китай.

«Я сделаю все необходимое», — сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов на тему визита в Москву.

Он снова похвастался, что остановил уже восемь войн, и выразил уверенность, что достигнет урегулирования между Россией и Украиной.

«Эта война становится все ближе к завершению. Хотите верьте, хотите нет, но она становится ближе. И мы думаем, что в конце концов достигнем соглашения между Россией и Украиной», — сказал глава Белого дома.

Напомним, также Дональд Трамп отрицал существование договоренностей с Путиным о передаче Донбасса России.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
883
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie