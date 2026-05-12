Трамп заявил, что приедет в РФ, и допустил быстрое окончание войны в Украине

«Война становится все ближе к завершению»: очередное резонансное заявление Трампа / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может приехать в страну-агрессор России в этом году.

Такое заявление он сделал на брифинге перед отлетом в Китай.

«Я сделаю все необходимое», — сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов на тему визита в Москву.

Реклама

Он снова похвастался, что остановил уже восемь войн, и выразил уверенность, что достигнет урегулирования между Россией и Украиной.

«Эта война становится все ближе к завершению. Хотите верьте, хотите нет, но она становится ближе. И мы думаем, что в конце концов достигнем соглашения между Россией и Украиной», — сказал глава Белого дома.

Напомним, также Дональд Трамп отрицал существование договоренностей с Путиным о передаче Донбасса России.

Новости партнеров