Трамп заявил, что против ударов вглубь РФ и ответил, "покинет" ли Украину

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выступает против того, чтобы Украина наносила удары по России американским дальнобойным оружием.

Об этом пишет Time.

Во время предвыборной кампании Трамп любил хвастаться, что достигнет мирного соглашения между Россией и Украиной через 24 часа. Впоследствии политик признал, что сделать это сложнее, чем он говорил.

"Ближний Восток — проблема, которую легче решить, чем происходящее с Россией и Украиной", — говорит Трамп. "Количество погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, впечатляет. Это происходящее безумие".

Новоизбранный президент США подверг критике Киев за запуски американских ракет по территории России в прошлом месяце.

"Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь территории России. Почему мы это делаем? Мы лишь усугубляем эту войну и ухудшаем ее", — отметил Трамп.

Когда его спрашивают, покинет ли он помогать Украине или нет, Трамп говорит, что использует поддержку Украины США как рычаг влияния против России в переговорах о прекращении войны. "Я хочу достичь согласия, – говорит он, – и единственный способ достичь согласия – это не бросать".

Напомним, что Дональд Трамп стал человеком года по версии Time.

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