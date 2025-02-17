Трамп заявил, что Путин планирует завершить боевые действия в Украине – The Hill

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет прекратить боевые действия и не имеет амбиций в отношении других стран.

Об этом пишет издание The Hill.

"Я думаю, что он хочет прекратить борьбу. Я это вижу. Мы говорили долго и настойчиво. [Специалист по Ближнему Востоку] Стив Уиткофф был с ним очень долго, около трех часов. Я думаю, что он хочет прекратить борьбу", — сказал Трамп журналистам в воскресенье, когда его спросили, чего, по его мнению, хочет Путин.

"У них большая, мощная машина. Вы это понимаете, — продолжил Трамп. — И они победили Гитлера и они победили Наполеона. Вы знаете, они воевали очень долго. Они делали это раньше... но я думаю, что он хотел бы прекратить битвы".

Эти заявления прозвучали на фоне попыток администрации Трампа договориться о прекращении российско-украинской войны, которая началась почти три года назад, когда Путин начал неспровоцированное вторжение в соседнюю Украину.

На вопрос о территориальных амбициях Путина и о том, хочет ли он захватить всю территорию Украины, Трамп ответил, что задавал Путину этот же вопрос.

"Я думаю, что он хочет остановиться. Это был мой вопрос к нему. Потому что если он продолжит, это станет большой проблемой для нас, и это создаст большую проблему для меня, потому что вы просто не можете позволить этому произойти", — сказал Трамп.

"Я думаю, что он хочет положить этому конец. И они хотят положить этому конец быстро. Они оба", — продолжил Трамп, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский также хочет положить этому конец.

В интервью, вышедшем в эфир в воскресенье в программе "Встреча с прессой" на канале NBC News, Зеленский рассказал ведущей Кристен Уэлкер, что когда он разговаривал с Трампом, то посоветовал ему не доверять Путину, когда тот говорит, что хочет мира. Зеленский подчеркнул, что сказал Трампу, что Путин лжец и немного боится Трампа.

"И я думаю, что у президента есть этот шанс, и он сильный, — сказал Зеленский о Трампе. — И я думаю, что он действительно может подтолкнуть Путина к мирным переговорам. Да, я так думаю. Я считаю, что он может, но не доверяйте ему. Не доверяйте Путину. Не верьте просто словам о прекращении огня".

Зеленский также заявил в интервью, что "мы считаем, что Путин будет вести войну против НАТО", добавив: "У нас есть разведданные, у нас есть документы, свидетельствующие, что они готовят подготовленную миссию большого количества солдат на территории Беларуси". Он отметил, что опасается, что следующими целями Путина могут стать Польша и Литва.

На вопрос о предупреждении Зеленского о возможной войне Путина против НАТО Трамп ответил: "Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько".

Ранее сообщалось, что 18 февраля в Саудовской Аравии может состояться встреча между чиновниками Соединенных Штатов Америки и России.

Мы ранее информировали, что украинская правительственная делегация начала рабочий визит в Саудовскую Аравию, где уже состоялась встреча с почти сотней местных предпринимателей.

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