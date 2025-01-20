Трамп заявил, что сменит название Мексиканского залива на залив Америки

Дональд Трамп, ставший 47 президентом США, выступил со своим первым заявлением в должности и заявил, в частности, что сменит название Мексиканского залива на залив Америки.

Об этом Дональд Трамп сказал во время своей инаугурационной речи в Ротонде Капитолию, где он принял присягу.

"Мы будем менять Мексиканский залив на Американский залив", — заявил Трамп.

Также он сообщил, что хочет переименовать гору Денали - на МакКинли, а также "забрать назад" Панамский канал.

Напомним, что Дональд Трамп принял присягу как 47-й президент США. Он заявил, что будет добросовестно исполнять обязанности президента США и будет защищать Конституцию Соединенных Штатов.

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