Трамп заявил, что сменит название Мексиканского залива на залив Америки

Мексиканский залив будет носить название Американского.
Дональд Трамп, ставший 47 президентом США, выступил со своим первым заявлением в должности и заявил, в частности, что сменит название Мексиканского залива на залив Америки.
Об этом Дональд Трамп сказал во время своей инаугурационной речи в Ротонде Капитолию, где он принял присягу.
"Мы будем менять Мексиканский залив на Американский залив", — заявил Трамп.
Также он сообщил, что хочет переименовать гору Денали - на МакКинли, а также "забрать назад" Панамский канал.
Напомним, что Дональд Трамп принял присягу как 47-й президент США. Он заявил, что будет добросовестно исполнять обязанности президента США и будет защищать Конституцию Соединенных Штатов.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО! ИНАВГУРАЦИЯ И ПЕРВАЯ РЕЧЬ ТРАМПА
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