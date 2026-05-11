Трамп заявил, что соглашение с Ираном почти сорвалось: что он готовит дальше

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о перемирии с Ираном находится в крайне нестабильном состоянии и может сорваться. В то же время он заверил, что у него есть план на случай любого развития событий.

Об этом президент США заявил журналистам на брифинге, передает CNN.

По словам Трампа, нынешняя ситуация вокруг перемирия чрезвычайно слабая.

«Сейчас перемирие невероятно слабое. Я бы даже сказал, слабее, чем когда-либо. Оно на жизнеобеспечении», — заявил он.

Несмотря на это американский президент подчеркнул, что у Вашингтона есть дальнейший план действий.

«Меня спрашивают, есть ли у меня план? Конечно, у меня есть план. У меня есть самый лучший план в мире!» — сказал Трамп.

Он не уточнил, что именно предполагает этот план и какие шаги США могут предпринять в случае окончательного срыва договоренностей с Ираном.

Представители США и Ирана могут уже на следующей неделе встретиться в Исламабаде, чтобы возобновить мирные переговоры.

Стороны при посредничестве работают над одностраничным меморандумом из 14 пунктов, который определит параметры переговоров по прекращению конфликта. Иран впервые выразил готовность обсуждать свою ядерную программу, а обе стороны рассматривают возможность вывода части иранских запасов высокообогащенного урана за границу, хотя публичные заявления сторон остаются противоречивыми.

Среди ключевых условий меморандума — призыв к Ирану ослабить контроль над Ормузским проливом и обязательства США снять блокаду иранских портов на время 30-дневных переговоров. Если переговоры пройдут успешно, срок может быть продлен по взаимному согласию. Вопрос масштаба смягчения санкций остается дискуссионным и может стать камнем преткновения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка ни за что не позволит Ирану создать ядерное оружие. По его словам, ситуация под полным контролем, а иранцы сами очень хотят начать переговоры.

