Трамп заявил, что спас Израиль от уничтожения

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп повторил свое заявление о том, что без его действий Иран получил бы ядерное оружие, а Израиль, по его словам, уже был бы уничтожен.

Об этом пишет CBS News.

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«Израиль был бы полностью нейтрализован… Если бы Дональд Трамп не был президентом, Израиля уже не было бы», — заявил Трамп.

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Он также раз раскритиковал ядерное соглашение с Ираном, заключенное во времена администрации Барака Обамы.

По словам Трампа, эта договоренность «проложила Ирану путь к ядерному оружию».

Ранее сообщалось, что спутниковые снимки указывают на то, что Иран, вероятно, начал восстановление инфраструктуры своей ядерной программы, которая получила повреждения во время американских ударов.

Мы ранее информировали, что громкие заявления главы Белого дома все чаще сталкиваются с реальностью затяжных конфликтов и ростом недовольства американцев.

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