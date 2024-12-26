Трамп заявил, что США будут претендовать на Канаду, Гренландию и Панамский канал

Трамп снова заявил о претензиях США на чужие территории.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что во время его президентства американцы будут претендовать на присоединение к стране Канады, Гренландии и Панамского канала.

Об этом он написал в своем рождественском обращении в соцсети Truth Social.

"Счастливого Рождества всем, в том числе прекрасным солдатам Китая, которые с любовью, но вне закона, управляют Панамским каналом, где мы потеряли 38 тысяч человек во время его строительства 110 лет назад", — начал Трамп.

Кроме того, он снова назвал премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором Канады". Он считает, что налоги в Канаде для местных жителей слишком высоки, но "если бы Канада стала нашим 51-м штатом, их налоги были бы сокращены более чем на 60%". "

Кроме того, он обратился к жителям Гренландии, "нужной США для целей национальной безопасности".

"Народ, который хочет, чтобы США были там – и мы будем!", — считает новоизбранный президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа по Украине отреагировал на массированную атаку на Рождество.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп хочет переименовать самую высокую гору США.

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