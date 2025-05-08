Трамп заявил, что США были главной силой победы во Второй мировой войне

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что решающую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне сыграли именно Соединенные Штаты. Во время выступления, посвященного объявлению 8 мая Днем победы, он заявил: "Победа была одержана преимущественно благодаря нам - нравится вам это или нет, - но мы вступили в эту войну и выиграли ее".

Об этом пишет Укринформ .

Трамп отметил, что американские танки, самолеты, корабли и солдаты стали ключевыми в разгроме нацистов, а также упомянул вклад союзников, добавив, что США были "доминирующей силой".

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Он подчеркнул, что без США увольнение Европы не произошло бы, и что именно Америка после войны восстановила мир и оказала помощь в послевоенном восстановлении.

Несмотря на то, что Россия понесла миллионные потери, Трамп считает, что ее вклад не был столь значим, как вклад США.

8 мая, по словам президента, будет оставаться рабочим днем, поскольку в США, по его словам, "и так слишком много праздников".

Напомним, что ранее Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы.

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