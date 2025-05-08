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Трамп заявил, что США были главной силой победы во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Соединенные Штаты являлись решающим фактором победы во Второй мировой войне.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что решающую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне сыграли именно Соединенные Штаты. Во время выступления, посвященного объявлению 8 мая Днем победы, он заявил: "Победа была одержана преимущественно благодаря нам - нравится вам это или нет, - но мы вступили в эту войну и выиграли ее".
Об этом пишет Укринформ .
Трамп отметил, что американские танки, самолеты, корабли и солдаты стали ключевыми в разгроме нацистов, а также упомянул вклад союзников, добавив, что США были "доминирующей силой".
Он подчеркнул, что без США увольнение Европы не произошло бы, и что именно Америка после войны восстановила мир и оказала помощь в послевоенном восстановлении.
Несмотря на то, что Россия понесла миллионные потери, Трамп считает, что ее вклад не был столь значим, как вклад США.
8 мая, по словам президента, будет оставаться рабочим днем, поскольку в США, по его словам, "и так слишком много праздников".
Напомним, что ранее Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы.