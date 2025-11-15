Трамп заявил, что США «достаточно скоро» проведут ядерные испытания

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют провести ядерные испытания достаточно скоро. В то же время Вашингтон, по его словам, выступает за глобальную денуклеаризацию.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

Во время разговора с прессой Трампа спросили, проходят ли у него встречи по поводу беспокойств, связанных с возможными ядерными испытаниями. В ответ президент заявил:

«У нас будут ядерные испытания, потому что другие страны проводятся. Есть страны, которые проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Я тот, кто модернизировал ее и построил часть, и я ненавидел это делать, но не было выбора, потому что она у других», — сказал Трамп.

В своих объяснениях он также отметил, что США остаются ведущим ядерным государством. По его мнению, «США — номер один, Россия — номер два, Китай — номер три», хотя Пекин, по оценкам президента, может догнать Вашингтон в течение 4-5 лет.

В то же время он заявил, что стремится к сокращению ядерных арсеналов и предлагает начать переговоры между тремя государствами. «Я бы хотел провести денуклеаризацию. То есть провести встречу, прежде всего, тройки лидеров, чтобы сократить ядерное оружие. Это было бы прекрасной вещью», — отметил глава Белого дома.

На уточнение журналистов о сроках проведения испытаний, Трамп ответил коротко: «Довольно скоро».

Подытоживая свою позицию, президент США еще раз подчеркнул: «Мы номер один. Россия номер два. Китай номер три. Они догоняют. Они пока далеко позади нас, но догонят через четыре-пять лет. Думаю, лучше всего было бы денуклеаризироваться».

Ранее сообщалось, что высокопоставленные должностные лица Министерства энергетики США и Национального управления ядерной безопасности (NNSA) в ближайшие дни планируют встретиться с администрацией Белого дома и Советом национальной безопасности, чтобы убедить президента США Дональда Трампа отказаться от возобновления взрывных испытаний ядерного оружия.

Мы ранее информировали, что после заявлений президента РФ Владимира Путина об усовершенствовании российского ядерного арсенала США продемонстрировали свою ракету-невидимку, разработанную в рамках секретного проекта программы модернизации ядерного оружия.