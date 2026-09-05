Трамп заявил, что США фактически взяли под контроль Иран и вспомнил о Венесуэле

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы фактически взяли под контроль Иран в результате американской военной операции .

Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете, сообщает Укринформ .

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Трамп сравнил ситуацию в Иране с действиями Вашингтона в Венесуэле.

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"Мы взяли под контроль Венесуэлу и, по сути, взяли под контроль Иран", - заявил президент США.

В то же время, Трамп отказался называть противостояние с Тегераном полномасштабной войной. По его словам, он считает его "военным конфликтом", а американские удары назвал периодическими. Президент США также заявил, что для Вашингтона это "не великое дело".

Трамп утверждает, что Соединенные Штаты уже добились главных целей операции. В то же время, он не назвал сроков ее завершения и заявил, что хочет вывести США из конфликта так, чтобы следующей американской администрации не пришлось возвращаться к иранской проблеме.

Американский президент также продолжает утверждать, что США контролируют Ормузский пролив. Ранее иранская сторона отрицала такие заявления Вашингтона и настаивала, что контроль над судоходством в проливе остается за Тегераном.

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Напомним, что ранее Трамп заявил о масштабных ударах США по Ирану и пригрозил еще более мощной атакой.

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