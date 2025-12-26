ТСН в социальных сетях

Мир
35
1 мин

Трамп заявил, что США нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Нигерии из-за убийств христиан

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении военной операции против боевиков террористической группировки ИГИЛ на территории Нигерии.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные по его приказу нанесли удары по террористам ИГИЛ на северо-западе Нигерии.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, операция была проведена по его прямому распоряжению в качестве главнокомандующего США.

«Сегодня ночью, по моему приказу в качестве главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористической наволочи ИГИЛ на северо-западе Нигерии, которая на протяжении многих лет, а то и веков, жестоко убивала преимущественно невинных христиан!», — отметил он.

Трамп также сообщил, что Пентагон совершил «многочисленные безупречные удары» по позициям боевиков.

В своем сообщении президент США подчеркнул, что при его руководстве Вашингтон не позволит усиливаться радикальному исламскому терроризму.

«Под моим руководством Соединенные Штаты не позволят преуспевать радикальному исламскому терроризму», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали в Сирии операцию «Удар Ястреба», целью которой является уничтожение боевиков ИГИЛ, их баз, складов и логистики.

Мы ранее информировали, что в Германии спецназ задержал 16-летнего россиянина. Он подозревается в распространении пропаганды ИГИЛ и публикации фото с оружием.

35
