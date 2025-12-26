- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил, что США нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Нигерии из-за убийств христиан
Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении военной операции против боевиков террористической группировки ИГИЛ на территории Нигерии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные по его приказу нанесли удары по террористам ИГИЛ на северо-западе Нигерии.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, операция была проведена по его прямому распоряжению в качестве главнокомандующего США.
«Сегодня ночью, по моему приказу в качестве главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористической наволочи ИГИЛ на северо-западе Нигерии, которая на протяжении многих лет, а то и веков, жестоко убивала преимущественно невинных христиан!», — отметил он.
Трамп также сообщил, что Пентагон совершил «многочисленные безупречные удары» по позициям боевиков.
В своем сообщении президент США подчеркнул, что при его руководстве Вашингтон не позволит усиливаться радикальному исламскому терроризму.
«Под моим руководством Соединенные Штаты не позволят преуспевать радикальному исламскому терроризму», — подчеркнул Трамп.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали в Сирии операцию «Удар Ястреба», целью которой является уничтожение боевиков ИГИЛ, их баз, складов и логистики.
Мы ранее информировали, что в Германии спецназ задержал 16-летнего россиянина. Он подозревается в распространении пропаганды ИГИЛ и публикации фото с оружием.