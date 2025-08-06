Трамп заявил, что США не будут определять судьбу Газа: вопрос к Израилю

Дональд Трамп / © Associated Press

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Отвечая на вопрос журналистов о том, поддержал ли он предложение некоторых израильских чиновников о повторной оккупации всего сектора Газа, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что это будет решение Израиля.

"Я не знаю, что именно подразумевается под этим предложением. Что касается остальных — действительно не могу сказать. Это, в основном, будет решение Израиля", — сказал Трамп.

Он отметил, что в настоящее время США помогают жителям Газы, выделив 60 миллионов долларов на поставку пищевых продуктов.

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"Это очень много еды для жителей Газы, которые сейчас испытывают серьезные проблемы с продовольствием. Я знаю, что Израиль поможет нам в этом — и с распределением, и с финансированием. Также арабские государства присоединятся — финансово и, возможно, в вопросах доставки. Вот на этом я и сосредоточен", — добавил президент США.

Кроме того, Трамп вновь заявил, что если бы США не уничтожили иранские ядерные объекты, Тегеран мог бы получить ядерное оружие уже через два месяца.

Как отмечалось ранее, у Израиля есть шанс расширить мирные договоренности в регионе, однако ни одно соглашение не будет предусматривать сохранение ХАМАСа в Газе.

"Мы уже изменили Ближний Восток к неузнаваемости, и теперь у нас есть шанс принести большое будущее народу Израиля и Ближнего Востока", - сказал Нетаньяху.

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В то же время Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не согласится на соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, которое позволит ХАМАС остаться в Газе.