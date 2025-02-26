Трамп назвал, что будет гарантировать безопасность Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет предоставлять гарантии безопасности Украине, подчеркнув, что это должна делать Европа, поскольку Украина является их соседом. Он также отметил, что США будет продолжать сотрудничать с Украиной, ведь для них важны редкоземельные металлы, которых много в Украине.

Об этом сообщает Sky News и СNN.

"Я не буду предоставлять гарантии безопасности, пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед. Но мы приложим усилия для того, чтобы все прошло как надо. Мы будем оставаться партнерами Украины, нам нужны редкоземельные металлы, а их у них много", — сказал президент США.

По его словам, заключенное соглашение принесет Соединенным Штатам гораздо большую выгоду, чем было вложено и что соглашение будет подписано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Мы потратили $350 млрд на помощь Украине, и это соглашение принесет нам большое богатство. Зеленский подпишет его, когда приедет сюда. Мы получим даже гораздо больше, чем вложили", — сказал Трамп.

Также он подчеркнул, что для Украины это соглашение тоже очень хорошее, это автоматическая безопасность. Там никто не будет "приставать к нашим людям".

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Напомним, ранее мы писали о том, что 26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и США завершили работу над соглашением о фонде восстановления, но окончательное решение зависит от предоставленных гарантий безопасности, а также предусматривает соглашение о полезных ископаемых и защитит ли это от российской агрессии.

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