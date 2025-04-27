Трамп заявил, что США нужно «смелое правосудие», чтобы депортировать мигрантов

Трамп о мигрантах / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его стране нужно «смелое правосудие», чтобы урегулировать вопрос с миграцией.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Нам нужно смелое правосудие в нашей стране. Если суды не разрешат то, что нам разрешали делать в течение 250 лет, Америка уже не сможет быть такой, как раньше. Мошенник Джо Байден (бывший президент США — ред.) уничтожит нашу страну своим безумием по отношению к открытым границам», — написал Трамп.

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Президент США уверен, что в страну попало много «преступников» из-за того, что была политика открытых границ.

«Убийцы, наркоторговцы, члены банд и даже психически больные найдут дом в нашей стране, сея хаос, которого мы никогда раньше не видели», — заявил Трамп.

Он заявил, что правосудие не может проводиться над миллионами людей.

«Мы знаем, кто эти преступники, и мы должны выгнать их из США — и как можно быстрее!», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация создает программу «самодепортации».

Мы ранее информировали, что Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маск, получил разрешение на доступ к закрытой базе ECAS Министерства юстиции, где хранятся личные данные легальных и нелегальных иммигрантов.