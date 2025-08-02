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Трамп заявил, что США полностью готовы к вероятному ядерному конфликту с РФ
Президент США намекнул, что ядерные угрозы и заявления россиян будут иметь последствия.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что страна полностью готова к ядерной войне с Россией, если возникнет такая необходимость.
«Медведев говорил о ядерном оружии, когда вы говорите о ядерном оружии, мы должны быть готовы. Мы полностью готовы», — сказал Трамп.
Ранее Трамп распорядился разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах». Это его ответ на слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.
«Бывший президент России сделал угрозу, и мы собираемся защитить наших людей», — объяснил Трамп.
28 июля Медведев на своей странице в X возмутился, что американский президент дал РФ срок 10 дней, чтобы закончить войну в Украине.
«Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не иди по пути сонного Джо», — высказался заместитель главы Совета безопасности РФ, намекая на 46-го президента США Джо Байдена.
В ответ Дональд Трамп назвал российского чиновника «провальным бывшим президентом» и заявил, что поэтому «следует следить за словами».